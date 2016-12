Shkencëtarët trondisin sërish, ky është zëri që i frikëson ata

Zbulimet misterioze dhe ndonjëherë të frikshme të shkencëtarëve nuk kanë fund. Së fundmi, një zbulim nga shkencëtarët ka lidhje me një zë misterioz që ata pretendojnë se dëgjojnë.

Disa pajisje nëndetëse regjistruan një zë misterioz, që vinte nga disa mijëra metra nën ujë.

Shkencëtarët kanë debatuar gjatë mbi origjinën e këtij zëri misterioz alien, që tingëllon si kërcitje metali të quajtur ‘Western Pacific Biotwang’, i cili është regjistruar në vendin më të thellë të botës, 10 994 nën nivelin e detit.

Me një kohëzgjatje nga 2,5 në 3, 5 sekonda, tingulli është i ndarë në 5 pjesë, duke përfshirë disa “rënkime” thellë në frekuenca shumë të ulëta deri në 38 herc, ndërsa në finale, zëri “metalik” vjen në një kulm prej 8000 herc.

Natyrisht, nisën të lulëzonin menjëherë teoritë mbi origjinën aliene të zërit, por shkencëtarët e Universitetit shtetëror në Oregon kanë dhënë një shpjegim me tokësor; sipas tyre bëhet fjalë për një komunikim mes balenash, i padëgjuar kurrë më parë.

“Në mënyrë të veçantë, thotë Sharon Nieukirk, asistent i lartë shkencor i fakultetit në Bioacoustics detare në Orego, – tingulli Western Pacific Biotwang është shumë i ngjashëm me të ashtuquajturin “Star Wars”, të prodhuar nga një specie balene e quajtur Balaenoptera acutorostrata, që jetojnë në afërsi të Barrierës së Madhe Koralore, në Australi, transmeton gsh.

Megjithatë, ende mbetet ndonjë dyshim; shkencëtarët nuk janë plotësisht të sigurt se zëri është me origjinë nga kafshët, dhe mbeten të hapura çështje të tjera; për shembull, britmat e balenave janë zakonisht të lidhura me periudhën e riprodhimit, dhe ndihen më së shumti në dimër, ndërkohë që Ëestern Pacific Biotëang është regjistruar gjatë gjithë vitit.