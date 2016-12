Sekuestrohen 24 kg drogë në Shkodër, shikoni ku ishte fshehur

Nje sasi 24 kilogramë kanabis është sekuestruar nga policia në pikën kufitare të Moriqanit, ndërsa në pranga ka rënë një 55 – vjeçar.

I arrestuari është Islam Binjaku, banues në Tiranë, person me precedentë të mëparshëm penalë.

Sipas policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në mjetin “Benz” me targa AA 639 NO, me drejtues dhe pronar 55 – vjeçarin Binjaku, efektivët e policisë dyshuan se në brendësi të tij mund të kishte lëndë narkotike.

Ndaj, ata ushtruan kontroll të imtësishëm dhe në pjesën e poshtme të makinës u konstatua një shtesë, ku në brendësi të saj u gjetën plot 28 pako, me peshë 24 kilogramë e 150 gramë kanabis.