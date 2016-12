Sekuestrohen 17 kg drogë në Hanin e Hotit, në pranga gjermani(Emri)

Në pikën kufitare të Hanit të Hotit sekuestrohen 17 kg kanabis, ndërsa në pranga përfundoi një 29-vjeçar gjerman. Burime zyrtare bënë me dije se pas hekurave përfundoi Pawel Keksel.

Po të njëjtat burime theksuan se dje gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në mjetin tip “Volvo” me targë HAIC130, me drejtues dhe pronar shtetasin gjerman, Shërbimet e Policisë kanë dyshuar se në brendësi të mjetit mund të kishte lëndë narkotike.

Menjëherë Shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll të imtësishëm ku në pjesë të ndryshme të automjetit u gjetën 31 pako me peshë 17 kg lëndë narkotike e dyshuar e llojit cannabis-sattiva, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotikëve”.