Sali Berisha publikon videon e atentatit: Ja si u fshehën provat

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi nje video “tronditese te nje atentati, marre nga policia Puke, qe sipas tij deshmon”:

-fshehjen e vrasesve nga çunat e krimit. Viktima qe u shpetoi plumbave informon sa vijon:

“Mirmbrama Zoti Sali Berisha Jam Ylber gjinaj Banore i Qyteti te fushe arrezit te pukes Vjet me esht ba nje Tentativ Vrasje nga dy vllezer po fatmirsisht zoti madhe e kam shpetuar !pasi kam mundsuar vidjon ta marr nga ambjentet e policis Se Pukes Me “Shoqeri” dua ndimen tende pasi polocia e pukes dhe prokuroria as qe e kan vendosur uijt ne zjarr per ket ngjare madje jam dytiruar un te largohem jashte vendit pas personat se donin te ralizonin vrasjen kan lidhje familjare me shefin e komisariatit te policis se pukes Hamdi Shullanin.”

Te dashur miq, kjo eshte nje indiference kriminale, aleance e qarte e policise me vrasesit. Une i bej thirrje prokurorise se pergjithshme te nise hetimin per ndeshkimin e krimineleve dhe bashkepuntoreve te tyre ne zyrat e shtetit. sb