“Mashtrimi nga Rama e Nikolla”, mësuesi denoncon: Nuk na dhanë shpërblimin e fundvitit

Ish kryeministri Berisha ka bërë publik një denoncim që ka mbërritur në adresën e tij nga një “mësues dixhital”.

“Mësuesi dixhital” pretendon se nuk është dhënë shpërblimt i fundvit prej 10 mijë lekësh.

Mësuesi dixhital denoncon:

Mashtrimin e mesuesve nga Edvini dhe Lindita per shperblimin e fundvitit! sb

“Zoti Berisha pershendetje. Ju lutem ngrijeni zerin neser ne Parlament per ne arsimtaret se edhe kete vit nuk na e dhane shperblimin 10 mije lekesh. Edhe pse Ministria e Arsimit ra dakort me Aleancen Sindikale per dhenien e shperblimit, sot ne mbledhjen e Keshillit te Ministrave qe prisnim pergjigjen zyrtare nuk u tha asnje gje dhe edhe kete vit mesuesit mbeten pa kete shperblim qe ju takonte. Faleminderit”