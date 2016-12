Prokurori e gjykatësi lirojnë vëllain dhe kunatin e Kryebashkiakut të Poliçanit

Drejtësia shqiptare po vihet çdo ditë e më shumë në sy të “ciklonit”, për skandalet e njëpasnjëshme që prodhon. Këtë herë objekt i emisionit “STOP” është Gjykata dhe Prokuroria e qytetit të Beratit.

Prej 1 viti e gjysmë, Fatjon Tarellari është në paraburgim, pasi bashkë me 4 persona të tjerë, u akuzua për posedim lëndësh narkotike. Nga 5 personat e ndaluar, 2 u liruan, ndërsa 3 të tjerët janë në qeli.

Një investigim i “STOP” nxjerr në pah se personat e liruar, “për rastësi” janë Artur Zotka dhe Abedin Nurellari, përkatësisht vëllai dhe kunati i Kryetarit të Bashkisë së Poliçanit.

Avokati i Tarellarit, Arben Llangozi tregon disa arsye që e bëjnë të padrejtë procesin ndaj klientit të tij.

“Është bërë një bisedë telefonike. Nga prokuroria është një informacion rreth dy fletë, ku është bërë sëbashku me një ndaj poseduesve, që kanë pasur edhe lëndën narkotike dhe Fatjoni në të gjithë dyfletëshin që ka dhënë Prokuroria, në asnjë rast nuk pranon që ka kryer ose të jetë ndonjë dyshim që ka folur për këtë lëndë narkotike. Personat e kapur në flagrancë janë Artur Zotka dhe Abedin Nurellari. E shpreh edhe prokurori i çështjes për gjykim, ku është ndyshuar masa nga “arrest me burg” në “arrest shtëpie” në gjykatën e Apelit Vlorë. Një tjetër detaj që është i rëndësishëm është vendimi i Gjykatës së Apelit i datës 03.11.2015, ku të tre gjyqtarët e Gjykatës kanë gjykuar ankimin kundrejt masës së bërë nga avokati për Fatjon Tarellarin, që të njejtë gjyqtarë që kanë dhënë “arrest shtëpie” për dy të pandehurit e tjerë kanë vlerësuar që, Fatjon Tarellari është me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe do të rri në burg. Në këto shtatë faqe të vendimit, në asnjë shkronjë nuk shkruhet se çfarë ka kryer Fatjon Tarellari, por duke u bazuar ligjit që t’i heqësh lirinë personit duhet të kesh dyshime të arsyeshme. Dyshimet e arsyeshme nuk duhet të jenë të bazuara në ide ose në mendim, por në prova. Nga ana e Gjykatës nul është një vendim i bazuar në prova.”

Ndërsa prokurori i çështjes, Tasim Puci, fillimisht deklaron se pesë personat e akuzuar për drogën janë në burg. Më pas, ai i thotë gazetarit investigativ të emisionit “STOP” se nuk ka të drejtë të pyesë më tepër, pasi sipas tij, po kalon në një çështje hetimi me pyetje.

Gazetari – Çfarë prova të reja ka përshembull?

Prokurori – Asnjë provë s’ka, të gjitha …

Gazetari – Po pse mbahen brenda?

Prokurori – Po është për prodhim dhe shitje narkotikësh.

Gazetari – Po pse dy të tjerët janë jashtë?

Prokurori – Kush të tjerë?

Gazetari – A janë kapur 5 për këtë?

Prokurori – Janë… të gjithë brenda janë.

Gazetari – Vëllai i kryetarit të Bashkisë Poliçan dhe kunati.

Prokurori – Është me arrest shtëpie, e ka nxjerrë Apeli.

Gazetari – Po pse? Si e ka nxjerrë atë dhe këta të tjerët s’i ka nxjerrë?

Prokurori – Gjeje pse e ka nxjerrë…Ta gjejë apeli atë, sepse është më i madh se ne.

stopiii2Gazetari – Çfarë ke konstatuar nga hetimet një gjë plus për Fatjonin?

Prokurori – Hetimet i bëj unë dhe mua më kontrollon dikush tjetër.

Prokurori – Ti po hyn në hetim tani, kjo është çështje hetimi.

Gazetari – Po hyj, sepse unë jam gazetar investigativ. Por mua, si gazetar më lind pyetja: kur arrestohen 5 pse 2 dalin?

Çfarë risie ka në hetim për Fatjonin?

Prokurori – Është prodhim dhe shitje narkotikësh. Janë në bashkëpunim. Fatjon Tarellarit i ka dalë shenja e gishtit në vendin, ku është gjetur.

Gazetari – Ok!

Prokurori – Në rast, se unë tani do t’i jepja aq sa mendoja unë, tani nga frika, do jap edhe më shumë, sepse është presion.

Gazetari – Z. Puci.

Prokurori – Më vjen shumë keq…, se unë tani kam…, ushqej kalamajtë me këtë punë. E kupton?

Gazetari – Absolutisht, nuk e vë në dyshim.

Prokurori – Kur ti vjen dhe më futesh në hetim…

Gazetari – Nuk po të futem, thjesht po pyes nuk po të kërkoj detaje.

Prokurori – S’të takon të pyesësh.

Gazetari – Raporti yt është publik. E ka avokati, mund ta gjej unë.

Prokurori – Po merri atëherë, s’të takon të vish as në gjykatë, ka rregulla për të hyrë, s’të takon të ngresh këtë rrjetë presioni.

Gazetari – Jo presion, nuk po më kupton, nuk po bëj fare presion. Çfarë leverdie kam unë të ngre presion, unë s’e njoh fare…

Prokurori – Kështu është Shqipëria… funksionon…

Gazetari – Unë s’e njoh fare Fatjon Tarellarin.

Prokurori – Ti e ke dajë…,teze…

Gazetari – Jo, absolutisht.

Prokurori – Ka gjetur dy miq ai dhe vjen dhe bën presion.

Gazetari – Jo, të lutem! Këto i ke të pabaza dhe nuk t’i pranoj.

Prokurori – Nuk t’i kam të pabaza dhe unë…

Gazetari – Unë jam gazetar.

Prokurori – Të nxjerr 200 herë edhe te ajo.

Gazetari – Unë jam gazetar shkoj në gjithë Shqipërinë tani i bie i kam unë të gjithë kushërinj?

Prokurori – Po ashtu është …

Gazetari – Jo, jo …nuk është ashtu.

Prokurori – E di, si funksionon.”