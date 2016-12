Plagosja e 27-vjeçarit në Mamurras, policia zbulon detajet

Një i ri u plagos ditën e sotme me armë zjarri në qendër të qytetit të Mamurrasit rreth orës 11:00 të paradites të së martës, në ambjetet e një lokali. Shtetasi Mateo Kala, banues në Mamurras ka qenë duke pire kafe në ambjentet e jashtme të një lokali, kur është qëlluar me një plumb pistolete në këmbë.

Ai u dërgua me urgjence në spitalin e Laçit, ku pasi mori ndihmën e parë mjekësore është bërë e ditur se ndodhet jashtë rrezikut për jeten.

Policia e cili mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes ka nisur hetimet.

Sipas informacioneve paraprakë të policisë, i riu është qëlluar nga vëllezërit me iniciale N.B e Gj.B pas një konflikti të çastit, për motive ende të paqarta.

Të dy vëllezërit janë shpallur në kërkim, ndërsa policia ka ngritur pika kontrolli për kapjen e tyre.