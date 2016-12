Nishani dekreton amnistinë, në janar lirohen 670 të dënuar, mbyllen mijëra dosje në hetim

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka dekretuar ligjin për amnistinë e të denuarve dhe personave ne hetim, të cilët do të mund të përfitojnë duke nisur nga 15 janari i vitit të ardhshëm.

Nga amnistia përfitojnë rreth 670 të dënuar, 15 prej të cilëve gra. Javen e kaluar, Parlamenti e miratoi nismën ligjore të Ministrisë së Drejtësisë seancën e 22 dhjetorit.

Amnistia do te preke edhe mijera dosje ne hetim pasi parashikon pushimin e hetimeve per procedimet qe jane ne hetim dhe ne gjykim per ato vepra penale apo kundravajtje penale qe denohen deri ne tri vite burgim.