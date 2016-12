Ngjarja në Lezhë, helikopter dhe RENEA në operacion, rrethohet autori

Autori i ngjarjes në Lezhë është rrethuar nga policia. Mësohet se ai ndodhet në një zonë pranë Fushë-Kuqes në Laç.

Policia raporton se ngjarja ndodhur rreth orës 09:20, ku një person i armatosur ka grabitur mjetin me targa AA 870 II. Shërbimet e policisë në momentin që kanë marrë njoftimin, janë nisur menjëherë në drejtim të vendngjarjes dhe janë vene ne ndjekje te makinës se vjedhur.

Autori kur ka parë makinën e policisë ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të tyre dhe për pasojë ka mbetur i plagosur një punonjës i policisë i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka rrethuar autorin i cili është me arme ne dore. Ne ndihme te policise se Lezhes jane nisur grupe me forcat Renea. Helikopteri i Policise me forca te tjera te Reneas. Autori mbahet i rrethuar nga Policia e Lezhes.