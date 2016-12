Milani “blindon” Donnarumman me 50 milionë euro

Gianluigi Donnarumma është prioriteti i Milnit të ri kinez. Pronarët janë në një mendje me Galliani-n dhe Fassone-n, se është e domosdoshme që kuqezinjtë të blindojnë portierin e ri.

Në moshën 17-vjeçare, gardiani i ka mahnitur të gjithë, duke tërhequr interesin e Juventusit, ndërsa nuk mungojnë edhe klubet jashtë Italisë që e dëshirojnë, me Liverpool-in, Manchester United dhe Barcellonën në krye.

Strategjia e “Djallit” është që të organizojë sa më shpejt një takim me menaxherin e lojtarit, Mino Raiola, duke i ofruar rinovimin e kontratës deri në vitin 2022 me rrogë që do ti 5-fishohet.

Sipas gazetës “Corriere dello Sport”, Milani synon që ta mbyllë marrëveshjen e re deri më 25 Shkurt 2017, dita kur Donnarumma do të festojë 18-vjetorin e lindjes dhe mund të firmosë kontratë me kohëzgjatje më të madhe se tre vjet.

Ideja e drejtuesve kuqezi është që ti ofrojnë portierit rinovimin për 4-vjet, ndërsa kontrata aktuale përfundon në vitin 2018. Gjithashtu, rroga e talentit do të kalonte nga 1 milionë euro neto që gardiani përfiton aktualisht, në 5 milionë euro, duke përfshirë edhe shpërblimet.

Një propozim që në total do ti kushtojë Milanit plot 50 milionë euro. Kjo është e njëjta shifër, me të cilën Gianluigi Donnarumma vlerësohet aktualisht në merkato. Portieri i talentuar cilësohet një pasuri e klubit, por për ta mbajtur te kuqezinjtë, tashmë duhet bindur menaxheri i tij, Mino Raiola.