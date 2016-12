Mediat: Azilkërkuesit shqiptarë dynden në Francë

Azilkërkuesit shqiptarë po dynden masivisht në Francë. E përditshmja franceze Le Monde shkruan se këtë vit, shqiptarët u renditën të parët për numrin e kërkesave për azil, duke lënë pas edhe sirianët që largohen nga vendi i tyre për ti shpëtuar luftës së përgjakshme 5-vjeçare.

E përditshmja franceze Le Monde i referohet shifrave të publikuara nga autoritetet vendase, ku rezulton se për periudhën janar – nëntor 2016, 5700 shqiptarë kërkuan azil në Francë. Pas tyre vijnë sirianët me 5520 kërkesa, afganët me 5466 e sudanezët me 5140 kërkesa.

Kërkesat për azil nga shqiptarët në Franca janë trefishuar në muajt e fundit të këtij viti duke arritur në 973 kërkesa të regjistruara në nëntor.

Në tremujorin e parë u regjistruan vetëm 293 kërkesa. Sipas Le Monde, në Francë janë regjistruar në total mbi 77 mijë kërkesa për azil gjatë këtij viti nga e gjithë bota, një numër i madh i të cilave janë nga vendet e Ballkanit.

Franca, Holanda dhe Britania e Madhe janë shndërruar në destinacionet e preferuara të azilkërkuesve shqiptarë, pas largimit në masë të tyre nga Gjermania. Mbi 56 mijë shqiptarë kanë kërkuar azil në Gjermani gjatë dy viteve të fundit.

Por sipas një shkrimi të së përditshmes Zyddojçe Cajtung, ata kanë nisur të largohen masivisht nga ky vend, në pamundësi për të përfituar azil, pasi Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor janë shpallur vende të sigurta origjine.