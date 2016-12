Mbanin flamurin shqiptar teksa shihnin ndeshjen, greku qëllon me pistoletë shqiptarët

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Greqi mes dy shqiptarëve dhe një vendasi. Një 23-vjeçar shqiptar dhe shoku i tij i ngushtë kanë përjetuar momente tmerri në një lokal teksa ishin duke parë një përballje angleze. Bëhet fjalë për Emiljano Lazerin. Në lokal djemtë kanë shkuar me flamurin shqiptar, gjë të cilën greku nuk e ka duruar dhe ka qëlluar me pistoletë në drejtim të tyre.

“Bashkë me shokun e ngushtë po shikonin ndeshjen dhe kishim me vete flamurin tonë kombëtar. Aty një nga 20 vetat që ishim në kafe gjuan në drejtim të flamurit tonë dhe plagoset shoku im i ngushtë. Kërkoj nga Ministri jonë i Jashtëm të drejta të barabarta”¬ shkruan Emiljano Lazeri, ndërsa shton se: “Kemi 9 vjet që jetojmë aty dhe jemi të vetmit që e kemi mbajtur flamurin kombëtar me vete, por atij iu errën sytë dhe qëlloi.

Shoku i 23-vjeçarit është plagosur dhe është transportuar në spital, ndërsa vetë Emiljano Lazeri është gjobitur me një shumë prej 5800 eurosh për provokim. I riu nga Lezha kërkon ndërhyrjen e shtetit shqiptar në këtë rast, e Ministrisë së Jashtme, pasi edhe pse hëngrën plumbin, edhe u gjobitën edhe faji u mbeti atyre./joq