Mashtroi 22 vetë duke iu shitur disa herë apartamente, arrestohet biznesmeni(Emri)

Arrestohet biznesmeni i ndërtimit pasi qe shpallur në kërkim për mashtrim. Policia e Tiranës prangosi 45-vjeçarin Artan Sherifi, banues në Tiranë, për të cilin Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin e datës 15.11.2014, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprën penale “Mashtrim”.

Sherifi, administrator i shoqërisë së ndërtimit “2-AL” sh.p.k, nga hetimet ka rezultuar se ka mashtruar të paktën 22 persona, të cilët kanë paguar paratë për blerje apartament tek pallatet e ndërtuar nga kompania e tij dhe nuk kanë mundur të marrin as apartamentet, pasi ato u janë shitur edhe personave të tjerë të cilët madje kanë hyrë në këto apartamente.

Po ashtu, personat e mashtruar nga 45-vjeçari nuk kanë marrë as paratë që kanë paguar. Hetimi ka arritur në përfundimin se i pandehuri ka mashtruar personat, duke u marrë në total shumat prej: 1.372.595 euro, 66.104 USD dhe 9.540.000 lekë.

Rasti më flagrant është ai i denoncuar nga një qytetar, i cili i kishte lënë në përdorim Artan Sherifit një automjet tip “Cadillac Escalete” me targa AA xxxx H, i cili është vënë si kolateral nga Sherifi për një kredi për të cilën ai ka marrë nga një bankë e nivelit të dytë. Në shkëmbim ai kishte marrë premtimin se do të merrte një apartament në rrugën “Todi Shkurti”. Në përfundim, denoncuesi nuk ka marrë as apartamentin dhe as makinën.

Gjykata e Tiranë ka vendosur masën “arrest me burg”, ndërkohë që hetimi është zhvilluar në mungesë të tij, pasi i është shmangur drejtësisë. Ndërkohë, dje Sherifi është arrestuar nga Policia së Tiranës.

RASTET E DENONCUARA

1. Shtetasi L.M, ka lidhur kontratën për prenotim-shitblerje date 16.10.2010, te dy apartamenteve me sip. 73.52 m2 dhe 72.64 m2, për te cilat ai ka paguar 84.500 euro. Pasi ndërtimi i pallatit nga “2 A-L” sh.p.k ka mbaruar ky shtetas ka konstatuar se hyrjen qe ai kishte porositur dhe parapaguar ne katin e dyte e kishte zënë shtetasja M.N kurse apartamentin e katin e trete e kishte zënë shtetasi L.H, te cilët gjithashtu kishin lidhur kontrata porosie me Artan Sherifin.

2. Shtetasja M.H. ka lidhur kontrate për prenotim shitblerje, date 30.11.2012 per porositjen e një apartamenti me sip.38.8, per te cilin ka parapaguar një shume për një shume prej 14.744 Euro. Ky apartament nuk i është dorëzuar pas përfundimit për me tepër qe atje është futur shtetasi M.C. i cili gjithashtu ka kontrate porosie me Artan Sherifin.

3. Shtetasja R.L ka lidhur një kontrate premtim shitje date 28.08.2009 , per porositjen e nje apartamenti me sip. 68.55 m2 secili dhe për te cilat ajo ka parapaguar nje shume prej 61.695 euro dhe 63.432 euro. Pas përfundimit te ndërtimit rezulton se apartamenti i katit te trete është i zëne nga shtetasi M.C, i cili gjithashtu ka kontrate me Artan Sherifin dhe pas këtij fakti ajo nuk ka marre apartamentin e porositur dhe i pandehuri nuk i ka thyer as paratë qe ajo kishte parapaguar per te.

4. Shtetasi K.K ka lidhur nje kontrate premtim-shitje date 21.03.2012, per porositjen e nje apartamenti me sip 63.87 m2 per te cilin ai ka parapaguar ne arken e shoqerise nje shume prej 36.000 euro. Ne perfundim te ndertimi ai nuk e ka marre ne dorezim apartamentin e paguar pasi ai ishte zene nga shtetasi R.A. dhe i pandehuri nuk i ka kthyer parate qe ai kishte parapaguar ne baze te kontratës te lidhur mes tyre.

5. Shtetasi B.S. ka lidhur nje kontrate premtim-shitje date 30.08.2010 per nje apartament me sip.70.48 per te cilin ai ka parapaguar ne arken eshoqerise “2 A-L”sh.p.k nje shume prej 42.288 euro dhe qe ne perfundim te ndertimit nuk e ka marre ne dorezim apartamentin pasi eshte zene per banim nga persona te tjere qe kane kontrate me Artan Sherifin dhe i pandehuri megjithe kerkesat e tij nuk ja ka kthyer parate qe ai kishte parapaguar.

6. Shtetasi E.XH ka lidhur një kontrate premtim-shitje date 12.10.2012 me vellane e te pandehurit Dragush Sherifi, qe kishte prokure prej tij, per nje apartament me sip.134.1 m2 ne Yzberisht per nje shume prej 48.300 euro. Ai ka bere pagesen e gjithe shumes ne rruge bankare nëpërmjet “….. Bank” dhe pas perfundimit te pallatit ende nuk i eshte dorezuar apartamenti i porositur ne baze te kontrates. Ne momentin qe ka shkuar ta marre ne dorezim ai ka konstatuar se brava e deres te jashtme ishte nderruar dhe brenda ishte futur shtetasi J.G., i cili gjithashtu kishte kontrate me Artan Sherifin dhe nga i pandehuri nuk i eshte kthyer shuma qe kishte parapaguar.