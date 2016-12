Marrëveshja ekstreme/ Marton vajzën minorene me një njeri me aftësi të kufizuara për… do shokoheni!

Një 13- vjeçare nga Pakistani është martuar me një burrë 36 vjeçar me aftësi të kufizuara pas një marrëveshje ekstreme të bërë nga i ati. Nëse ajo martohej me të, ky në këmbim do martohej me motrën e 36-vjecarit.

Ëazir Ahmed, nga Jampur i Pakistanit, ka rregulluar martesën e vajzës së tij Saima për Mohammad Ramzan, me shpresën se motra e Ramzan do të martohet me të për t’i dhënë një djalë.

Ramazan nuk mund të flasë dhe as nuk dëgjon, ndërsa policia arrestoi babain e vajzë për ‘disa ditë’ pasi u hetua marrëveshja. Por Saima dëshmoi në gjykatë tha se ishte 16 dhe më pas u la e lirë. Ajo tha se kishte gënjyer për të mbrojtur babanë e saj.