Majlinda Bregu lë politikën?

Majlinda Bregu, deputetja e PD-së ka deklaruar së fundmi se do t’i kthehet auditorëve të universitetve në shtator, mos do të thotë kjo se ajo do të lerë politikën?

Bregu e bëri këtë deklaratë në emisionin ‘’Këndin e Ekselencës’’, por nuk foli për planet e saj mbi politikën.

“Në shtator mund të nis punë sërish në auditor. Unë e kam dashuruar gjithë kohën punën me studentët. Në momentin që mora vendimin për të vijuar full-time në televizion në atë kohë, në TVSH, i kisha të dyja propozimet dhe vendosa të punoja me kohë të plotë në fakultet”,- tha ajo.