Liverpool shkatërron Stoke City-n e Xherdan Shaqirit

Liverpool ka arritur një fitore të rëndësishme kundër Stoke Cityt.

Të besuarit e Klop mposhtën Stoke Cityn me rezultat 4-1, ndeshje që u fitua me përmbysje.

Jonatan Uolltërs do të shënonte për miqtë, në minutën e 12-të, por Liverpul barazoi disa minuta më pas me anë të golit të Lalanës.Firmino do të çonte rezultatin në 2-1, ku në minutën e fundit të pjesës së parë ku do e kthente në gol një asist të Xhëjms Millner.

Autogoli i Imbula Uanga-s nga Stoke do të thellonte rezultatin në 3-1, ndërsa sulmuesi anglez Starixh do shënonte dhe golin e katërt për Liverpul-in.

Kështu e këtë fitore “Të Kuqtë”, ngjiten në vendin e dytë në renditje, gjashtë pikë më pak se Çelsi.