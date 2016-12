Liverpool një dhuratë tifozëve, mund Manchester City-n 1-0

Liverpool e mbyll këtë vit me sukses. Në një përballje aspak të lehtë, djemtë e Jurgen Klopp kanë dalë triumfues dhe ngjiten në vendin e dytë në kuotën e 43 pikëve, 6 më pak se Chelsea kryesues. Të kuqtë mundën Manchester City-n me rezultatin 1-0 në Anfield.

Ishte mesfushori holandez, Georginio Ëijnaldum, i cili shënoi një gol të bukur me kokë në minutën e tetë, pas pasës të saktë nga Adam Lallana, dhe skuadrat shkuan në pushim me këtë rezultat.

Pjesa e dytë foli ndryshe. The Citizens u përpoqën gjatë gjithë ndeshjes për të ndryshuar rezultatin, por për ekipin e Pep Guardiolës 45 minutat nuk mjaftuan.