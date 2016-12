Konsumoni uthull molle para gjumit, rezultatet do t’ju befasojnë

Mjekët këshillojnë konsumimin e uthullës së mollës të holluar në ujë pasi trajton probleme të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë:

Problemet me tretjen:

Paaftësia e trupit të tretë siç duhet ushqimin e konsumuar, ju çon në tepricë acidi, fryrje, vjellje, kapsllëk, dhe pagjumësi. Konsumi i një përzierje: një lugë çaji mjaltë, një lugë çaji uthull molle dhe një gotë ujë i ngrohtë gjysmë ore para se të shkoni për të fjetur do t’ju japë efekte të mrekullueshme!

Lufton obezitetin:

Konsumimi i uthullës së mollës do t’ju ndihmojë të luftoni yndyrën dhe t’ju ndihmojë të ndjeheni të ngopir, për shkak të pranisë së pektinit. Sipas një hulumtimi, uthulla e mollës mund të zvogëlojë numrin e kalorive që trupi mund të marrë nga ushqime të larta në niseshte si makarona dhe oriz.

Dhimbjet e barkut:

Shtoni një lugë çaji uthull molle një gotë me ujë të pijshëm të ngrohtë, pini nga kjo përzierje para se të shkoni për të fjetur për të trajtuar dhimbjen në zonën e barkut.

Sheqerin e lartë të gjakut:

Ajo nxit ndjeshmërinë e insulinës së trupit dhe ul nivelet e sheqerit në gjak, duke parandaluar diabetin tip II. Ju duhet të pini 2 lugë uthull molle në mbrëmje para gjumit.