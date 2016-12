Komandanti i FSK: Jemi gati të kthehemi në ushtri

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), Gjeneral Rahman Rama është optimist se shumë shpejt do të krijohen Forcat e Armatosura të Kosovës (FAK).

Komandant Rama ka deklaruar për RTK-në se FSK është e gatshme për shndërrimin në FAK. “Sfidat kryesore janë pengesat politike që ndërlidhen me transformimin dhe kjo nuk është çështje e jona. Unë mendoj se FSK-ja në kuptimin profesional ka avancuar. Tjerat janë çështje politike për të cilat nuk dua të diskutoj. Kjo gjë po na pengon në shumë aktivitete, veçmas ato regjionale dhe më gjerë”, ka theksuar Rama.

Ai e pranon se zvarritja e procesit të transformimit të FSK-së në FAK si pasojë e çështjeve politike po u shkakton jo pak telashe në zhvillimin e mëtejshëm.

"Duke u bazuar në mision aktual ne duhet t'i respektojmë rregullat që i kemi. E kemi një mandat kushtetues, e kemi një mision, i kemi ligjet i kemi rregulloret dhe jemi të thirrur t'i respektojmë ato dhe ne do t'i respektojmë. Por kurdo që të merren vendimet për ndryshime, ne duhet të jemi të gatshëm, të përgatitemi dhe të jemi të parapërgatitur për punën tonë. Unë ju garantoj që jemi të gatshëm", ka shtuar komandanti i FSK-së.

Ai më tej ka treguar se thuajse në çdo vizitë jashtë vendit u bëhet e qartë se duhet t’i kryejnë disa procese që janë të lidhura me çështje politike për të avancuar në ushtri.

“Është fakt kemi probleme sidomos në fushën ndërkombëtare kemi absolutisht. Gjatë këtij viti kam pas shumë vizita dhe kam marrë pjesë në shumë aktivitete regjionale dhe globale, por ato janë sfida sepse është misioni që kemi që nuk na jep shumë mundësi. Janë sfida që gjatë gjithë këtij procesi na bëjnë probleme në inciativat regjionale dhe globale. Kam hasur në shumë akterë të rëndësishëm qoftë në Bruksel por edhe në vende tjera që na kanë bërë me dije për misionin dhe që duhet t’i kryejmë detyrat e shtëpisë, por ne ende si kemi kryer ato. Na është thënë se kur t’i kryeni detyrat e shtëpisë edhe tjerët do t’u hapin dyert dhe do të keni mundësi të bashkëpunimit”, ka shtuar Komandant Rama.

Sa i përket aspektit ushtarak ai shprehet optimist se transformimi i FSK-së në FAK nuk do të hasë në asnjë telashe, por për aspektin politik nuk dëshiron të flasë.

“Jam shumë optimist dhe besoj që transformimi në ushtri do të ndodhë dhe sa më parë që do të ndodhë do të jetë shumë me rëndësi si për vet FSK-në, por edhe për vendin. Unë nuk dua të diskutoj për çështje politike dhe as nuk mund të jap afate kohore sepse nuk varet prej meje. Ajo çfarë mund të them dhe të garantoj është të flasë për FSK-në, për atë që udhëheqi dhe për kapacitetet që i kemi. Kurdo që të merret vendimi politik ne si FSK jemi të gatshëm të marrim detyra të reja”, thotë komandant Rahman Rama.