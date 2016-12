Kokëdhima: Të implementojmë standarde brenda koalicionit PS-LSI

Gjatë bashkëbisedimit me gazetarin Mustafa Nano në emisionin “Zululand”, ish-deputeti Koço Kokëdhima u ndal edhe te koalicioni PS-LSI.

Kokëdhima theksoi se duhet të implementohen standarde brenda koalicionit për të gjitha çështjet. Ai shtoi se kjo është e vetmja rrugë që dy partitë e majta t’i hapin rrugën zhvillimit të vendit.

“Ne duhet të implementojmë standarde brenda koalicionit, institucione dhe standarde për të gjitha çështjet, që të mos e mbajmë më peng zhvillimin, por t’i hapim rrugë zhvillimit. Për këtë të majtë flas unë. Për një të majtë ku ka debat të hapur, ku ka qarkullim idesh, ku modelet qeverisëse të secilës palë të jenë objekte të diskutimeve të përbashkëta, në forumet e përbashkëta, etj. etj. Dhe të kapërcehet kjo histori që kemi sot, që ndahet shteti me copa, me çifligje, me zona, e kështu me radhë”, tha ai.