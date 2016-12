”Kimikati” këshillon Ilir Metën: Ja si ti fitosh zgjedhjet(Video)

Olsi Bylyku, i bërë i famshëm me emrin Kimikati është një ndër personazhet më të famshëm të “Portokallisë”.

Ai do të bëhej i famshëm këtë sezon të si një nga personazhet e reja, ku në qendër të batutave të tij do të ishin pikërisht personazhet VIP shqiptare, kryesisht të muzikës.Megjithatë, duket se i riu veç skenës së humorit, është i angazhuar edhe në politikë, si pjesë e të rinjve të LRI-së.

Dhe pikërisht në një aktivitet të mbajtur kohët e fundit nga këta të rinj, Kimikati ka performuar në skenë, ku i pranishëm ishte edhe kreu i LSI-së Ilir Meta.

Dhe në mesin e batutave, nuk kishte si të mungonte edhe një për kryeparlamentarin Meta. Me humor Kimikati i është drejtuar Metës me shprehjen e tij tashmë të famshme:

“Zoti Meta, se nesër do të dalësh vetë në jetë dhe do të të them dy fjalë të arta: Enemenemeneme Enemenemeneme!” u shpreh 18 vjeçari.