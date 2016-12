Guardiola konfirmon: Messi më i mirë se Ronaldo

“Jam dakord me ate qe ka thene Luis Enrique: Leo Messi eshte me i miri ne bote, per menyren se si luan, per menyren se si shenon dhe se si ndihmon te tjeret qe te shenojne. Cristiano Ronaldo eshte me i forte, por Messi ka nivel me te larte”.

Keshtu eshte shprehur Pep Guardiola, trajneri qe prej vitesh ka drejtuar dhe ka fituar me assin argjentinas.

Manchester City i Guardiola do te jete i impenjuar te henen ne Premierlige, me 26 dhjetor ne oren 18.15 ne fushen e Hull City, me objektivin e vetem per te shkurtuar distancen me Celsin kryesues.

Lidhur me merkaton e ardhshme, Guardiola eshte shprehur se “eshte i kenaqur” me lojtaret qe ka ne dispozicion. “Nuk mund te them se s’do te kerkojme asgje”, ka deklaruar ai.