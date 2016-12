Gjykata lë në burg Aldi Lleshin, dëshmia në seancë: S`doja të vrisja policët

Gjykata e Krimeve te Rënda i komunikoi masën e sigurisë ‘arrest me burg’ në spital 20-vjeçarit Aldi Lleshi. Ai dy ditë më parë u përfshi në krimin e grabtijes me armë dhe plagosjes së efektivit të policisë Nikolin Gjergji.

I akuzuari Aldi Lleshi nuk ka kundërshtuar akuzën e prokurorisë ndërsa ka pranuar se gjithcka e ka kryer vetëm për të grabitur automjetin dhe jo të qëllonte ndaj policit që po e ndiqte për ta kapur.

Përballja me drejtësin e 20-vjeçarit këtë herë do të jetë e vështirë pasi ndaj tij rëndon akuza e grabitjes, armbajties dhe tentativës së vrasjes me pasojë plagosjen ndaj efektivit të policisë.

Për arrestimin e Lleshit u angazhua dhe reparti Renea ndërsa neutralizimi i tij u bë vetëm pasi ai u plagos me snajper në këmbë e më pas u arrestua.