Shpërthen gazetari: Ata që po e qajnë, e lanë Bujar Lakon në harrëse e mjerim

Gazetari Agim Xhafka ka reaguar në lidhje me vdekjen e aktorit Bujar Lako duke thënë se “ai në të vërtetë shpëtoi” me ndarjen nga jeta.

Sipas Xhafkës, humbi familja por aktori shpëtoi nga harresa dhe mungesa e vëmendjes ku e kishte lënë shteti shqiptar.

Ja cfarë shkruan gazetari në faqen e tij në Facebook:

Bujar Lako është shembulli se si nuk duhet të sillemi me artistët. I lënë mënjanë prej vitesh e vitesh,i harruar ,jo nga njerëzit,por nga qeveritarët,i depresuar,i depersonalizuar,i paguar sa një punonjës i rangut më të ulet të administratës,tani lotohet gjoja si një humbje e madhe.

Humbi vërtet familja se vetë Bujari “fitoi”. Atje ku po shkon do jetë plot dinjitet,i vlerësuar,i respektuar,i duartrokitur. Kryesorja do jetë larg monstrave që ia kishin hequr fillin,larg zyrtarëve që paguajnë miliona të buxhetit për të sjellë shalë e cica në podiumet e Tiranës. Që nuk kursehen të hedhin në lumë paranë publike e njerëz si Bujari i lenë në trishtimin e tyre duke ecur fillikat poshtë e lart rrugëve të Tiranës në pritje të pensionit mujor sa një lëmoshë.

Gjenerali na la dhe vendin e kanë marrë në dorë bandat e hashashit dhe tutorët e prostitutave. Ndaj iku Lako,se vendi i tij as është për artistët ,as e përtyp dot artin e vlerave. Udhëtim të mbarë,Tunxh,miku i mirë i shqiptarëve punëtorë… Shpëtove nga ky truall që të nis ose në eksod,ose në varr…Lamtumirë,Halit Berati i halleve…