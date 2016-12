Femra, nëse ai bën këto veprime, atëherë ju do marrëzisht

Shpesh dyshoni për dashurinë e tij, dhe ndonjëherë me të drejtë. Një studim ka nxjerrë një artikull ku ndihmonn këto femra të kuptojnë të vërtetën.

Nëse të dashuron vërtetë, ai do të përqendrohet në ty dhe në atë se si po ju përgjigjesh atij. Thjesht nuk dëshiron të vëzhgoj murin, por preferon të bën dashuri me ty.

Të puth

Në fakt, puthja konsiderohet pjesa më intime e gjithë marrëdhënies seksuale, prandaj nëse të puthë gjatë seksit, keni në mendje se ai ju dashuron vërtetë.

Dëshiron që të përjetosh orgazëm

Qëllimi i tyre primar gjatë seksit me ty është t’ju bëj të përjetoni orgazëm. Këtë do ta arrijë herët a vonë, edhe pasi të ketë përfunduar ai vet.

Komunikon me ty…

Të pyet se a je në rregull, çfarë të pëlqen më shumë, a dëshiron të ndërrosh pozicion etj.

Është i njëjti edhe pasi të ketë përfunduar seksi…

Ai nuk distancohet nga ju menjëherë pasi të keni përjetuar orgazëm. Por, ai do të trajtoj njësoj edhe pas seksit, do të të puthë dhe do të të përqafoj.