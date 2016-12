Erioni në burg se e rrahu, Alma puthet me një mashkull tjetër

E mbani mend historinë e gjatë të Almës dhe të Erionit, me ndarjet, bashkimet e tyre dhe në fund denoncimin e saj e arrestimin e Erjonit?

Me sa duket, historia vazhdon, por këtë herë jo më me Almën dhe Erjonin, por me Almën dhe një djalë të panjohur.

Ndërkohë që nuk dimë se ç’është bërë me Erjonin, Alma ka gjetur një dashuri të re dhe po shijon e lumtur ndjenjën e saj me një tjetër mashkull.

Identiteti i tij nuk është bërë publik,por tek JOQ kanë shkuar materiale të reja, ku të dy të dashuruarit po shkëmbejnë një puthje plot pasion mes tyre.

Siç mund ta shikoni edhe nga profili i Almës, ajo ka postuar vetëm foto të të dashurit të saj të ri, pra, pa të pranë, por ka harruar të fshijë fotot e Erjonit, “poçit” të saj. A e di Erjoni këtë zhvillim të ri në jetën e Almës? Si do të reagojë ai këtë herë?