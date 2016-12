Vazhdon debati, Erdogan u përgjigjet ashpër SHBA-ve

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, u është përgjigjur ashpër Shteteve të Bashkuara të Amerikës të enjten duke deklaruar se Ankaraja “nuk e kapërdin” ndihmën me armë që Uashingtoni po u bën grupeve terroriste në Siri.

Erdogan, duke folur në një ceremoni ndarjesh çmimesh në Pallatin Presidencial në Ankara tha se Turqia prej kohësh u kishte bërë thirrje shteteve perëndimore të mos bëjnë dallim mes organizatave terroriste dhe të mos përdorin disa grupe terroriste për të luftuar disa të tjera.

“Përkundër kësaj, disa shtete me në krye Amerikën kanë paraqitur justifikime, duke u përpjekur të na hedhin hi syve me lojëra fjalësh po mbështesin publikisht grupe që po masakrojnë të pafajshëm në rajonin tonë,” tha Presidenti turk, sipas agjencisë së lajmeve “DHA”.

Erdogan shtoi se “kur ne i themi publikisht këto gjëra, zotërinjtë shqetësohen. Na thonë mos na sulmoni nëpërmjet mediave. Në rregull, por ku do ta flasim këtë çështje? Këtë e kemi folur edhe në takime bilaterale, ende vazhdojmë ta flasim. Ju ofroni çdo lloj ndihme ndaj grupeve terroriste në këtë rajon, dhe pastaj e zbukuroni duke thënë se ‘Jo, ne nuk po dërgojmë armë, ne po dërgojmë municion’, na vjen keq, por ne nuk e kapërdijmë këtë,” tha ai.

Erdogan tha se Turqia e di “të paktën po aq mirë sa ju (Amerika) çfarë është municioni dhe çfarë është armatimi.”

Disa ditë më parë, Presidenti turk akuzoi se forcat e koalicionit, ku përfshiheshin edhe SHBA-të mbështesnin grupet terroriste në Siri, mes tyre edhe ISIS-in, por Shtëpia e Bardhë u përgjigj duke thënë se “akuzat e Erdoganit ishin qesharake”.

Ky reagim i Uashingtonit, siç duket ka sjellë ndryshim në akuzat që Ankaraja zyrtare i drejton SHBA-ve, me zyrtarët turq që nuk përmendën më sot ISIS-in, por grupet terroriste kurde në veri në Sirisë.

Më herët të enjten Ministri turk i Punëve të Jashtme, Mevlut Cavusoglu tha se koalicioni i udhëhequr nga SHBA-të nuk po mbështet nga ajri operacionin turk “Mburoja e Eufratit” kundër ISIS-it. “SHBA-ja i jep armë YPG-së,” tha Cavushoglu.

YPG, siç njihen ndryshe Njësitë për Mbrojtjen e Popullit, është një grup i armatosur kurd në veri të Sirisë, i cili mbështet pothuajse hapur nga Uashingtoni në luftën kundër ISIS, ndërsa në krahun tjetër kundërshtohet ashpër nga Ankaraja zyrtare e cila thotë se YPG është grup terrorist sikundër ISIS-i.

“E merrni dot me mend, ne jemi bashkë me ju në NATO. Pavarësisht kësaj ju këtë mbështetje nuk na e ofroni ne por grupeve separatist terroriste,” tha Erdogan duke folur rreth ndihmave që SHBA u jep kurdëve në Siri, të cilët Turqia i konsideron rrezik edhe për territorin e saj pasi thotë se janë zgjatim i PKK-së, një grup terrorist kurd i përfshirë në luftime me forcat turke brenda Turqisë.

Presidenti turk vazhdoi më tej duke theksuar se të gjithë ata që bashkëpunojnë me organizatat terroriste duhet të bëhen gati për t’u “mbytur në gjak dhe lot”.