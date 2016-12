Ekspertët tregojnë, grupi u gjakut ‘A’ gëzon këto karakteristika

Evidentohen disa nga karakteristikat më kryesore të njerëzve që i përkasin këtij grupi gjaku. Bëhet fjalë për grupin e gjakut A. National Institutes of Health thotë se nëse e keni grupin e gjakut A e keni më të lartë nivelin e stresit, në trupin tuaj. Këto persona e kanë 20% më të lartë mundësinë për t’u prekur nga kanceri i stomakut në krahasim me grupet e tjera të gjakut. Gjithashtu, kanë 5% mundësi më të larta për t’u prekur nga sulmi në zemër. Sipas BBC, njerëzit që kanë grup gjaku A, mund të preken më lehtë nga infeksione të ndryshme .

Përsa i përket karakterit të tyre ata janë kreativë, të ndjeshëm, të duruar dhe të përgjegjshëm ndaj gjërave që kanë në jetën e tyre.

Sipas ekspertëve, janë njerëz pozitivë, zemërmirë dhe priren për t’i dhënë suport njerëzve kur janë në vështirësi. Intv.al shton se njerëzit me grup gjaku A janë socialë dhe dinë të ruajnë sekretet.