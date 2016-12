E pazakontë, pakujdesia bën që rimorkioja të fluturojë në ajër!(Foto)

Pakujdesia e shoferëve sjell shumë dëme. Kështu ndodhi dhe me shoferin 22-vjecar, i cili nga pakujdesia pakujdesshëm i shkaktoi probleme jo vetëm mjetit të tij, por edhe një ure.

Ai kishte harruar rimorkion ngritur, teksa u përplas me një ura e “humbur” plotësisht atë. Siç shihet edhe nga pamjet, rimorkioja fluturon teksa përplaset me një urë.

Drejtuesi i mjetit, një 22 vjeçar është akuzuar për ngjarjen për shkak të pakujdesisë së tij. Incidenti u regjistruar në autostradën 401 në Toronto të Kanadasë të enjten.

Nga ngjarja askush nuk u lëndua, por shkaktoi vonesa të mëdha në trafik.

Zyrtarë të Ministrisë së Transporteve shkuan në zonë për të inspektuar mbikalimin e dëmtuar. Rruga i rihap pas disa orësh.

http://globalnews.ca/video/3152833/driver-charged-after-transport-truck-smashes-into-hwy-401-overpass