Detajet/ Masakra në Berlin, autori i atentatit ka kryer 4 vjet burg në Itali

Amri Anis, terroristi i cili shkaktoi tragjedinë në Berlin, mësohet se është një emër i njohur për drejtësinë italiane. Ai ka mbërritur në Itali si emigrant klandestin në shkurt të vitit 2011 përmes Mesdheut duke zbarkuar në ishullin e Lampeduzës.

Amri Anis, emigroi mjaft i ri në moshën 18 vjeçe pasi në Tunizi ishte dënuar me 5 vjet burg për trafik pijesh alkoolike dhe vjedhje.

Ka qëndruar në kampin e refugjatëve në Lampeduza pak muaj, pasi së bashku me disa emigrantë të tjerë i vuri zjarrin kësaj strukture. Për këtë akt të dhunshëm ai u dënua nga autoritetet italiane me 4 vjet heqje lirie në burgun e Palermos.

Në 2015, Amri Anis është i lirë e ndaj tij lëshohet urdhëri i riatdhesimit të detyrueshëm nga territori italian. Vonesa e përgjigjes nga autoritetet tuniziane bën që ky urdhër të mos zbatohej, dhe Ministria e Bredshme italiane detyrohet të aplikoj normativa e dëbimit të tij nga Italia.

Amri Anis ka udhëtuar më pas drejt Gjermanisë ku sipas invstigimeve mendohet se ka hyrë në kontakt me salafitt tunizianë si dhe me predikuesin e rekrutuesi e njohur të ISIS në Gjermani, Abu Ëalaa, i arrestuar më 8 nëntor të 2016.

Amri Ans përdorte rreth 12 identitete emra të ndryshëm dhe policia gjermane e kishte renditur në listën e 549 personave të rrezikshëm.