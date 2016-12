Dekriminalizimi, Basha: Po jep frytet e para, shembull “simboli i krimit” Elvis Roshi

Kreu i PD-së Lulzim Basha deklaroi se dekriminalizimi po jep frytet e para dhe shembull për këtë është Elvis Roshi.

Deklarata e kreut të selisë blu u bë në një prononcim për mediat të dhënë menjëherë pas mbledhjes së grupit parlamentar demokrat.

“Procesi i dekriminalizimit po jep frytet e para Sot jemi me kokën lart. Beteja që bëmë për ndarjen krimit nga politika pavarësisht vështirësive fillon të japë frytet e para veçanërisht me një nga simbolet e krimit Elvis Roshi, Shqipëria s’ka të ardhme pa ndarë politiken nga krimi

Rama bëri gjithçka duke luftuar opozitën që luftonte kriminelët. E mbani mend si përqeshte dhe tallej me dekriminalizimin në rastin e Elvis Roshit”, tha Basha.

Kreu i demokrateve e cilësoi këtë një fitore për PD-në dhe BE-në. “Është fitore për PD dhe BE. Rama ka dëshmuar se ka dështuar për ligjin e dekriminalizimit. Ai është armik i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme”, theksoi ai.