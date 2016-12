Cristiano Ronaldo i bën dhuratë vetes “bishën” 115.000 euro

Derisa pjesa tjetër prej nesh presim dhuratat e zakonshme për Vitin e Ri, fituesi i “Topit të Artë”, Cristiano Ronaldo, nuk lë asgjë në dorë të fatit.

Me një të rënë të lapsit, portugezi ka blerë dhuratën e tij, që do të përshtatet më së miri në garazhin personal. Ylli i Real Madridit e kaloi periudhën festive me familjen e tij, ndërsa ka blerë me këtë rast një makinë të re, Mercedes AMG GLE, me vlerë 115.000 €.

2016-ta ka qenë një nga vitet më të suksesshme në karrierën e shquar të Ronaldos, që ka fituar një Champions, medaljen e arit në “Euro 2016” dhe Botërorin për Klubet.

Pra, këto arritje janë të mjaftueshme që 31-vjeçari ta trajtojë veten me një dhuratë, të cilën e ka quajtur “bisha e re” në faqen e tij në Instagram. Besojmë se 85.4 milionë ndjekësit e tij do të bien dakord me zgjedhjen e bërë.