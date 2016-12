Ditën e sotme, Luçiano Boçi ka akuzuar Ramën se nuk po i jep shpërblim mësuesve dhe se i torturon me dreka politike. Nga kjo, ka reaguar Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri.

Tahiri ka postuar një video nga festa me mësuesit e Kamzës ku shkruan “Live me mesueset dhe mesuesit e Kamzes. Gezuar festat :)Sigurisht, sipas SHQUPit, jo vetem jane mbledh me zor, por edhe po kercejne me zor….hahahah”.