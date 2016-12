“Pushtetarë mafiozë, të korruptuar, të shitur, elita shqiptare e mbushur me maska”

Ben Blushi është përpjekur të paraqesë realitetin ku ndodhet sot shoqëria shqiptare përmes një fotoje dhe një postimi në Facebook.

Blushi flet për maska që vendosin politikanët dhe pushtetarët që kanë mungesë dinjiteti apo që shtiren. Deputeti thekson se, elita e vendit është e mbuluar me maska që duhet shembur për të ringritur dinjitetin e Shqipërisë.

Muri i Maskave të Shqipërisë

Nese ka një pasqyrë për Shqipërinë e sotme, është ky mur i mbushur me maska. Maska pas të cilave fshihen të paaftë por tekanjozë, biznesmenë dhe bajlozë, idiotë me manikyr por kurajozë, banditë me paruke si kakzozë, politikanë servilë si rrogoz, liliputë, taketuke, raketake, tiktake, tarallake, zhurmaxhinj, kumarxhinj, sherrxhinj, sharrzhinj, dallaverazhinj por grandiozë, gazetarë me qira por karagjozë, televizione që hapen si dollap për lapangjozë, parlamentarë lloz, mavi , blu, të zinj dhe rozë, qeveritarë bozë, pushtetarë mafiozë, të korruptuar, te shitur, të shpifur të shtirur, të mbytyr dhe të zhytyr në blozë.Të gjithë kanë të përbashkët mungesën e dinjitetit. Kjo është Elita e Shqipërisë e mbuluar me maska si ky mur që duhet shembur dhe do shembet. Mbi rrënojat e tij mund të ngrihet Lapidari i Dinjitetit!