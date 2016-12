Në mesnatë i mbaron mandati, Ban Ki Moon: Ndihem si Hirushja

Ban Ki-moon, sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara sot ka ditën e fundit në këtë post. Mbrëmjen e djeshme ai është përshëndetur nga kolegët në selinë e OKB-së në Neë York, ndërsa me shkak ka deklaruar se ndihet si Hurishja.

“Në mesnatë, ndryshime çdo gjë”, ka thënë Moon.

Ban si sekretar i përgjithshëm do të jetë i pranishëm në pritjen e Vitit të Ri 2017 në Times Square të New Yorkut. Do të shtyp butonin për numërimin deri në pritjen e Viti të Ri.

Pas dhjetë vitesh, aq sa ishte në krye të OKB-së, Ban pozitën e sekretarit të përgjithshëm ia dorëzoi portugezit Antonio Guterres. Ai prej nesër merr detyrën si sekretari i nëntë i përgjithshëm i OKB-së. Ban në pritjen lamtumirëse tha se është krenar që ka kryer këtë funksion.