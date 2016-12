Arratisja spektakolare e 21-vjeçarit nga Komisariati, ja gabimi fatal i policisë

Arratisja pak orë pas arrestimit të Edison Pulës ka vënë në punë policinë e Krujës. Mësohet se arratisja e tij ka qenë e gjitha pakujdesi e oficerëve të policsë.

Burimet bëjnë me dije se 21-vjeçari i prangosur ka mundur t’u ikë policëve gjatë kohës që këta të fundit e kishin transferuar nga Fushë-Kruja në komisariatit të Krujës. Sipas policisë, në momentin që furgoni ka ndaluar në oborrin e komisariatit të Krujës, një prej policëve ka zbritur duke lënë derën e mjetit hapur, ndërsa tjetri ishte në drejtim të automjetit. 21-vjeçari i prangosur ka përfituar nga kjo situatë duke u larguar me shpejtësi. Për fatin e tij të mirë edhe porta kryesore e komisariatit ka qenë e hapur.

Të njejtat burime pohuan se asnjë prej policëve nuk ka mbikëqyrur të arrestuarin, i cili edhe pse i prangosur u arratis lehtësisht. Pritet që dy policët e komisariatit të Krujës të arrestohen nga Shërbimi për Çështjet dhe Ankesat e Brendshme për “shkelje të rregullave të shërbimit”. Më herët policia e Krujës deklaroi se i arrestuari dhunoi dy policët, madje kaloi dhe murin rrethues, por të gjitha këto kanë rezultuar deklarata të rreme. Dy policët kanë qenë të shpërqendruar, pasi njërimerrej me rregullimin e shallit dhe tjetri me rregullimin e timonit, siç do të pohohej më vonë pas marrjes në pyetje të tyre. 21-vjeçari, Edison Pula sëbashku më 8 persona të tjerë u arrestua natën e së martës për atentatin me eksploziv ndaj Gentjan Bejtjas. Atentati ndaj Gentjan Bejtjas ndodhi më 19 shtator, një vit pas lirimit të tij nga gjykata e Durrësit.

Sëbashku me Enver Stafukën, i cili rezulton i zhdukur, Bejtja u akuzua se vodhi makinën, e cila u përdor në vrasjen e kryekomisar Dritan Lamajt, por që u shpallën të pafajshëm. Por, siç duket arratisjet nga komisariati i Krujës, pre e shumë sulmeve më tritol, janë një histori e njohur edhe më parë. Në 24 qershor të 2013-s u arratis nga i njëjti komisariat Lorenc Shota, një tjetër i shumëkërkuar, pak orë pas arrestimit të tij.