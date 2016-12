Konsumimi i këtij fruti parandalon kancerin

Një studim i ri ka bashkuar të dhënat e sonazheve dhe studimeve të mëparshme lidhur me efektet e dobishme të arrave dhe frutave të thata. Studimi tregon se konsumimi i tyre zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe kancerit.

Një grusht fruta të thata në ditë për t’u mbrojtur nga sëmundjet koronare të zemrës, kanceri, por edhe diabeti, nga sëmundjet e frymëmarrjes dhe madje edhe obeziteti.

Këtë fakt e tregon me numra dhe përqindje një studim i madh i publikuar në BMC Medicine, i udhëhequr nga një ekip epidemiologësh dhe ekspertësh të shëndetit publik nga Imperial College, në Londër dhe Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë norvegjeze.

Sondazhi ka vlerësuar 29 studime ndërkombëtare që përmbajnë një total prej më shumë se 800 mijë njerëzish, burra dhe gra, ku përfshihen 12.000 raste të sëmundjeve koronare të zemrës, 9,000 infarkte, 18,000 raste mes sëmundjeve kardiovaskulare dhe kanceri dhe 85 mijë vdekje, dhe arriti në përfundimin se një dozë ditore prej 20 gramë fruta të thata në ditë sidomos arra, lajthi apo kikirikë redukton me të paktën 30 për qind gjasat për t’u prekur nga sëmundjet e zemrës, 15 për qind nga patologji kancerogjene, dhe 22 për qind rrezikun e vdekjes së parakohshme.ata