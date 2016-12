Ambasadorja e BE Vlahutin reagon për Vettingun: Të fillojë menjëherë zbatimi

Ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë, Romana Vlahutin ka përshëndetur vendimin e Gjykatës Kushtetuese për ligjin e Vettingut.

“Shumë krenare dhe shumë e gëzuar për Shqipërinë”, shkruan ajo përmes profilit zyrtar për Shqipërinë në Twitter të përfaqësisë së Brukselit.

Veç deklaratës së Vlahutin delegacioni i BE-së në Tiranë ka dalë edhe më një deklaratë.

“Bashkimi Europian përshëndet vendimin e Gjykatës Kushtetuese që e vlerësoi ligjin e Vettingut në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë. BE inkurajon autoritetet shqiptare që të nisin menjëherë me zbatimin e ligjit për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, thuhet në deklaratë.

BE thotë se kjo është thelbësore në rrugën e Shqipërisë, jo vetëm për hapjen e negociatave, por edhe për gjithë procesin e integrimit.

“Komisioni Europian do të mbështesë Shqipërinë në bazë të ecurisë dhe rezultateve të procesit të Vettingut që do të vërehen nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit”, thotë BE.