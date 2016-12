Vrasja e ambasadorit grek në Brazil, policia: Krim pasioni

Vdekja e ambasadorit grek në Brazil, trupi i të cilit u gjet sot në një makinë të djegur në Rio de Janeiro është vrarë pasi gjeti gruan e tij në shtrat me një burrë tjetër, thotë policia braziliane, shkruan Mirror.

Viktima, Kyriakos Amiridis, 59 vjeç u gjet të mërkurën poshtë një mbikalimi në qytet brenda makinës diplomatike që kishte marrë me qira për të kaluar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri me të afërmit e gruas së tij.

Gruaja e tij braziliane Francoise Amiridis iu tha policëve se ajo ishte duke bërë pazar mbrëmjen e së hënës kur bashkëshorti e kishte marrë në telefon rreth orës 8 në darkë duke i thënë se po dilte dhe nuk u kthye më në shtëpi.

Por për autoritetet vendase vrasja e ambasadorit grek në Brazil, Kyriakos Amiridis, me shumë gjasë është një krim pasioni.

Sipas hetuesve brazilianë, pista kryesore kryesore për eliminimin e diplomatit grek, të çon te një oficer i policisë braziliane, i cili dyshohet se ka pasur një lidhje me bashkëshorten e Amiridis, edhe kjo braziliane.

Autoritetet ndaluan të dy të dyshuarit, bashkë me 2 persona të tjerë. Siç raportojnë mediat greke, mësohet se polici i arrestuar u ka rrëfyer kolegëve të tij se vrasja ishte porositur pikërisht nga bashkëshortja e ambasadorit grek.

Sakaq, prova më e fortë që kanë hetuesit janë disa njolla gjaku të Amiridis, të gjetura në banesën e gruas së tij. Dyshohet se kjo e fundit bashkë me të dashurin e saj e kanë vrarë ambasadorin në shtëpi e më pas e kanë hedhur në humnerë bashkë me makinën. Mjeti u gjet i shkrumbuar, në hyrje të Rio de Janeiros.

Prej 4 ditësh, Kyriakos Amiridis 59 – vjeç ishte shpallur i humbur. Ai ishte nisur nga Brazilia në drejtim të Rios për të festuar ndërrimin e viteve në plazhet e Copacabana.